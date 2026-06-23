¿Amenazas del crimen organizado? El primo de José Manuel Figueroa rompe el silencio
Federico Figueroa Jr., primo de José Manuel Figueroa, rompió el silencio sobre las supuestas amenazas que el crimen organizado habría enviado a su padre.
Luego de que José Manuel Figueroa expresara su preocupación por las supuestas amenazas que habría recibido su tío Federico Figueroa por parte del crimen organizado, su primo Federico Figueroa Jr. reaccionó. Además de confesar que no tiene contacto con José Manuel Figueroa, compartió cómo recuerda a su primo Julián Figueroa.