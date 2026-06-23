¿Es posible reconstruir una vida? Esto dice la ciencia sobre las viudas
¿Cómo se reconstruye una vida y cómo se rehace una rutina? La reconocida tanatóloga Paola Renero explicó cómo valorar y validar el lugar de las viudas.
¿Cómo valorar y la validar el lugar de las viudas? En el marco del Día Internacional de las Viudas, platicamos con la tanatóloga Paola Renero sobre cómo se reconstruye una vida y cómo se rehace una rutina, recordando que “la muerte tiene que ser invitada a nuestra vida siempre”.