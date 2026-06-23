"¡Sabemos del reto que tenemos!”, Marjorie de Sousa habla de ‘ser madre y padre al mismo tiempo’
Además de compartir el esfuerzo que implica cumplir funciones de madre y padre al mismo tiempo, Marjorie de Sousa habló de la explantación de Laura Flores.
Marjorie de Sousa fue cuestionada sobre la posibilidad de que su hijo Matías tuviera algún acercamiento con Julián Gil durante el Día del Padre; la actriz habló del esfuerzo que implica complir con las funciones de madre y padre al mismo tiempo. Además, respaldó a Laura Flores sobre su decisión de quitarse los implantes.