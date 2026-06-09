Así inició el velorio de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo

Jorge Nieto compartió los detalles desde la funeraria donde velan a Jaime Sánchez Rosaldo; desde muy temprano Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y más familiares se dieron cita en las instalaciones. Sin embargo, la familia ha optado por mantener la privacidad. Se espera la presencia de la comunidad artística en las próximas horas. Aquí las imágenes exclusivas de Alessandra Rosaldo y una de sus hermanas al interior de la funeraria.