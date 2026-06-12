Venga La Alegría | Programa 12 de junio 2026 Parte 2 | Chuy Almada arremete contra El Patrón, el arranque de El Torneo de la Alegría y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de junio 2026, parte 2: Chuy Almada cuestiona los conflictos de ‘El Patrón’ con la ley, los miembros de CD9 hablan de sus exintegrantes y el primer partido de El Torneo de La Alegría entre los Guerreros Aztecas Talla Baja FC y Atlético Wiwiriski. También nos visitaron los cachorros en adopción de Huellitas Limoneros, el reportaje de Samantha Núñez y Sergio Sepúlveda contestó lo que Los Niños Preguntan.

Además, jugamos 5 X 3, Sin Palabras, ¿Dónde Quedó La Bolita? y Bajan. ¡Venga La Alegría!