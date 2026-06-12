Venga La Alegría | Programa 12 de junio 2026 Parte 2 | Chuy Almada arremete contra El Patrón, el arranque de El Torneo de la Alegría y más
Chuy Almada cuestiona los conflictos de ‘El Patrón’ con la ley, el primer partido de El Torneo de La Alegría, los cachorros en adopción de Huellitas Limoneros, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de junio 2026, parte 2: Chuy Almada cuestiona los conflictos de ‘El Patrón’ con la ley, los miembros de CD9 hablan de sus exintegrantes y el primer partido de El Torneo de La Alegría entre los Guerreros Aztecas Talla Baja FC y Atlético Wiwiriski. También nos visitaron los cachorros en adopción de Huellitas Limoneros, el reportaje de Samantha Núñez y Sergio Sepúlveda contestó lo que Los Niños Preguntan.
Además, jugamos 5 X 3, Sin Palabras, ¿Dónde Quedó La Bolita? y Bajan. ¡Venga La Alegría!