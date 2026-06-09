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¡Rejuvenece tu rostro con tecnología coreana! Tu piel lucirá hidratada con efecto de Glass Skin

Consiente a tu piel con un infalible tratamiento con tecnología coreana y luce un rostro suave y liso con efecto Glass Skin. ¡No pierdas detalle!

¿Te gustaría tener la piel del rostro suavecita, lisa y juvenil? Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó un tratamiento infalible con tecnología coreana para lograr el efecto Glass Skin. ¡Lucirás un tono de piel homogéneo, con piel hidratada y poros menos visibles!

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