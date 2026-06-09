¡Rejuvenece tu rostro con tecnología coreana! Tu piel lucirá hidratada con efecto de Glass Skin
Consiente a tu piel con un infalible tratamiento con tecnología coreana y luce un rostro suave y liso con efecto Glass Skin. ¡No pierdas detalle!
¿Te gustaría tener la piel del rostro suavecita, lisa y juvenil? Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó un tratamiento infalible con tecnología coreana para lograr el efecto Glass Skin. ¡Lucirás un tono de piel homogéneo, con piel hidratada y poros menos visibles!