¿Cómo mejorar el flujo de la energía en el hogar? ¡Checa estos tips del Feng Shui!

¿Sabías que algunos detalles del hogar podrían interpretarse como señales que reflejan el inadecuado flujo de la energía? Rut Kumori, especialista en Feng Shui, nos acompañó para explicarnos las señales que nuestra casa nos está mandando a través del mantenimiento: sistema eléctrico, paredes, puertas, fugas, humedad, etc. ¿Cómo armonizar los espacios en casa para mejorar el flujo de energía? ¡Toma nota y comparte!