¡Flor Rubio respalda las medidas del chef Diego en MasterChef 24/7!
Luego de que el chef Diego alzara la voz contra la higiene y la indisciplina en MasterChef 24/7, Flor Rubio entró a la polémica compartiendo su punto de vista.
Luis y Ramahá cuestionan la salvación de Lancer hacia Claudia y Michelle, el chef Diego puso un alto a las indisciplinas y faltas de respeto, y las reacciones luego de que Luis escogiera a la brigada de limpieza. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 15 de julio 2026.