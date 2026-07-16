Venga La Alegría | Programa 16 de julio 2026 Parte 2 | Increíbles ejemplares de serpientes, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de julio 2026, parte 2: Verónica del Castillo explica el estado de salud de Eric del Castillo tras el cateterismo que le practicaron, el reportaje de Samantha Núñez y los mejores tips del Feng Shui.

También, celebramos el Día de la Serpiente con un un grupo de especialistas y la buena obra de A Quien Corresponda. Además, jugamos Desconectados, El Reto, ¿Qué Es Eso?, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!