Venga La Alegría | Programa 16 de julio 2026 Parte 2 | Increíbles ejemplares de serpientes, los mejores juegos y mucho más
Verónica del Castillo explica el estado de salud de Eric del Castillo tras el cateterismo que le practicaron, celebramos el Día de la Serpiente con un un grupo de especialistas, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de julio 2026, parte 2: Verónica del Castillo explica el estado de salud de Eric del Castillo tras el cateterismo que le practicaron, el reportaje de Samantha Núñez y los mejores tips del Feng Shui.
También, celebramos el Día de la Serpiente con un un grupo de especialistas y la buena obra de A Quien Corresponda. Además, jugamos Desconectados, El Reto, ¿Qué Es Eso?, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!