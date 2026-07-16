Así aclaró Verónica del Castillo el estado de salud de Eric del Castillo tras el cateterismo que le practicaron
En exclusiva, Verónica del Castillo compartió los detalles del cateterismo que le practicaron a Eric del Castillo y aclaró cuál es su estado de salud.
Verónica del Castillo, hija de Erica del Castillo, compartió cuál es el estado de salud de su papá luego de que pasara tres noches en el hospital donde le practicaron un cateterismo. Entre otras cosas, Verónica del Castillo contó que su papá tenía problemas importantes de circulación por lo que programaron la cirugía.