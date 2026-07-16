Venga La Alegría | Programa 16 de julio 2026 Parte 1 | El último adiós a Elsa Aguirre y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de julio 2026, parte 1: Irina Baeva y Giovanni Medina fijan su postura sobre el pleito de Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez revelan que su hija está feliz por verlos trabajar juntos; el video de un asalto en la GAM y el caso de Luis ‘N’ acusado del feminicidio de Gaeli, todo explicado Con Peras y Manzanas; Danna explica por qué aceptó participar en Mentiras All Stars y aprendimos a hacer muñecos con materiales reciclados.

También, la receta de carpaccio de res, Bárbara de Regil explicó su accidente con cloro, el último adiós a Elsa Aguirre y Diego Hopster revela si Héctor Parra está por quedar en libertad. Además, un increíble cambio de imagen y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!