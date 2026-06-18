México vs Corea del Sur: ¿tlacoyos o bulgogi? ¡Los mejores platillos para el partido de esta noche!
Por que el México vs Corea del Sur también se juega fuera de la cancha, Rahmar y Won presentaron deliciosos platillos para vivir el partido de esta noche. ¿Cuál es el mejor?
¡Vive al máximo el enfrentamiento entre Corea del Sur y México con estos platillos! Rahmar presentó unos deliciosos tlacoyos, mientras que Won compartió su receta de bulgogi, un platillo típico del país que vio nacer a BTS. ¿Con cuál te quedas?