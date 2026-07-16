¡Aprende a preparar carpaccio de res y apapacha a tu familia! Ingredientes y receta paso a paso
¡Con este carpaccio de res deleitarás a toda tu familia! Checa los ingredientes, la receta paso a paso y el detalle del aderezo que le dará un toque único.
¡Sorprende a toda la familia! Rahmar compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar carpaccio de res. No pierdas detalle del aderezo preparado con vinagre, jugo de naranja, miel de abeja, sal, mostaza antigua, pimienta, limón y aceite de oliva.