"¡No hay nada que la haga más feliz!”, Aislinn Derbez comparte cómo la pasó su hija al verla trabajando con Mauricio Ochmann
Además de revelar la reacción de sus hermanos al enterarse que trabajaría con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez compartió la emoción de su hija por verlos juntos.
Aislinn Derbez compartió la reacción que tuvieron sus hermanos Vadhir y José Eduardo cuando se enteraron que trabajaría en una película junto a su expareja Mauricio Ochmann. La actriz coincidió con Mauricio en que fue su hija quien más disfrutó del trabajo de sus padres. ¿Qué opina Eugenio Derbez de la cinta que filmó al lado de Mauricio? Esto reveló la actriz.