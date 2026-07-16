“Ella ya lo presentía”, enfermeras de Elsa Aguirre revelan cómo fueron los últimos días de la actriz

Elsa Aguirre fue velada en una agencia funeraria de Cuernavaca, donde pasó sus últimos años. Pocos familiares y amigos del yoga, la acompañaron en la sala de velación, donde flores y retratos de su juventud custodiaron su féretro. Las enfermeras que la cuidaron hasta sus últimos momentos, revelaron que la actriz habría sido hospitalizada semanas atrás por secuelas de neumonía. ¿Cuál fue la última voluntad de la actriz del cine de oro? Esto reveló Mauro Godoy, periodista y amigo de Elsa Aguirre.