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¿Por qué aceptó Danna participar en Mentiras All Stars? ¡Esto reveló!

Danna fue captada en el aeropuerto de la CDMX y reveló qué la motivó a participar en Mentiras All Stars, la nueva y prometedora producción de Alex Gou.

Danna reapareció ante los medios y, a diferencia de su encuentro anterior con la prensa, se mostró más tranquila. Entre otras cosas, habló sobre su regreso al teatro musical con Mentiras All Stars y explicó qué la motivó a formar parte de esta nueva producción. ¡Aquí todos los detalles!

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