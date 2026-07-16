Bárbara de Regil aclara su estado de salud tras su accidente con el cloro
Bárbara de Regil rompió el silencio y contó a detalle su delicado accidente confundiendo cloro con agua. ¿Cuál es su estado de salud? Esto contó la actriz.
Bárbara de Regil encendió las alarmas al revelar que tomó cloro por accidente. Tras compartir el susto en redes sociales, compartió cuál es su estado de salud. Así, Bárbara de Regil vivió uno de los mayores sustos de su vida por un descuido, aunque ya lo toma con buen humor.