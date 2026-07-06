"¡Luché porque mi hijo tuviera a su papá!”, Victoria Ruffo reaccionó a la ‘forma de amar’ de Eugenio Derbez

¿Cortados por la misma tijera? En redes sociales aseguran que lo que une a Christian Nodal, Eugenio Derbez y Gabriel Soto, es su peculiar forma de amar y Victoria Ruffo no perdió la oportunidad de dar su postura. ¿Será que José Eduardo y su hija heredaron los genes de los Derbez? Esto contestó la consagrada actriz que recientemente recibió un homenaje en Rusia.