¡Así será el nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar! Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez, revelan detalles

El exitoso musical Hoy No Me Puedo Levantar regresa al teatro mexicano y, en exclusiva, Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez, revelaron en qué consiste el nuevo espectáculo. Además de recordar cómo inició su historia juntos hace dos décadas, Luis Gerardo Méndez confesó cómo se siente produciendo este nuevo show.