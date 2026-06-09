¡Así será el nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar! Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez, revelan detalles
Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez, compartieron en exclusiva lo que preparan para el nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar. ¡Será épico!
El exitoso musical Hoy No Me Puedo Levantar regresa al teatro mexicano y, en exclusiva, Alan Estrada, Jannette Chao y Luis Gerardo Méndez, revelaron en qué consiste el nuevo espectáculo. Además de recordar cómo inició su historia juntos hace dos décadas, Luis Gerardo Méndez confesó cómo se siente produciendo este nuevo show.