¡Todavía tenía la ilusión de ser mamá! Así se despide Ana Serradilla del sueño de convertirse en madre

Ana Serradilla tuvo que despedirse del sueño de convertirse en madre biológica después de enfrentar diversas complicaciones de salud. Aunque reconoce que ha sido un duelo difícil, la actriz asegura que ahora enfrenta esta nueva etapa con optimismo. ¿Influyó su carrera artística en que su deseo de formar una familia quedara en segundo plano? Esto contó Ana Serradilla.