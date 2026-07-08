"¡Hace bien en tratar de olvidarme!”, Victoria Ruffo reacciona a la postura de Eugenio Derbez
Además de revelar si le gustaría hacer una serie sobre su vida, Victoria Ruffo respondió a Eugenio Derbez, quien ya no querría hablar más de la actriz.
Luego de que Eugenio Derbez declaró que ya no hablará más de Victoria Ruffo, la actriz fijó su postura y reveló si estaría dispuesta a deslindarse completamente del comediante. Por otro lado, explicó que compartiría con humor lo que vivió al lado del comediante si en algún momento acepta que se produzca una serie sobre su vida.