¡Tremendo pleito! Así fue el conflicto entre Los Capibaras y Julio Preciado durante un concierto

Se armó un tremendo pleito entre los Capibaras y Julio Preciado en una presentación en California el pasado 5 de junio. Todo comenzó cuando ‘El Coyote’, quien no puede ingresar a Estados Unidos por temas de visa, participó a distancia en el concierto, mientras que Julio Preciado ocupó su lugar al lado de Chuy Lizárraga. Ya durante el show, todo se salió de control. Aquí los detalles.