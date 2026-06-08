¡Decepcionada! María destapa su molestia con Arturo López Gavito tras la visita a MasterChef 24/7 (VIDEO)

El tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 estuvo engalanado con la presencia de exparticipantes, quienes pusieron todo su conocimiento para apoyar a los delantales negros. Sin embargo, María no se llevó una buena experiencia trabajando con Arturo López Gavito, ya que piensa que no fue congruente con ella porque mientras cocinaban se la pasó alabando su talento, pero al momento de evaluarla la calificó como “la peor del equipo”, dejándola al borde de la expulsión.