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¡Cocineros a prueba! Así fue el divertido reto exprés en MasterChef 24/7 por la VENTAJA y Daniela arrasó (VIDEO)

La Chef Isabel Carvajal quedó sorprendida con las habilidades de Daniela para cumplir con esta misión y le dio el trunfo con una calurosa felicitación.

A estas alturas de la competencia, los cocineros de MasterChef 24/7 ya saben la importancia de ganar las ventajas y sabotajes, pues esto puede cambiar el rumbo de las cosas en un minuto. Y la encargada de inaugurar la semana 4 fue Daniela, quien ganó el reto exprés de la Chef Isabel Carvajal que los llevó a todos al límite. Esto porque consistió en armar rollos vietnamitas usando solamente una pinza, es decir, sin que pudieran ayudarse de las manos ni tocar directamente los ingredientes.

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