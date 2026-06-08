¡Cocineros a prueba! Así fue el divertido reto exprés en MasterChef 24/7 por la VENTAJA y Daniela arrasó (VIDEO)

A estas alturas de la competencia, los cocineros de MasterChef 24/7 ya saben la importancia de ganar las ventajas y sabotajes, pues esto puede cambiar el rumbo de las cosas en un minuto. Y la encargada de inaugurar la semana 4 fue Daniela, quien ganó el reto exprés de la Chef Isabel Carvajal que los llevó a todos al límite. Esto porque consistió en armar rollos vietnamitas usando solamente una pinza, es decir, sin que pudieran ayudarse de las manos ni tocar directamente los ingredientes.