"¡He salvado una gira!”, Miguel Bosé compartió cómo entrenó para volver a los escenarios

Miguel Bosé sorprendió a sus seguidores al compartir un video mostrando el sistema de entrenamiento que le permitió volver a los escenarios tras las complicaciones de salud que enfrentó derivadas de una cirugía de columna. El cantante reveló que para realizar las coreografías de su reciente gira, se sometió a exigentes rutinas de gyrotonic, un método que combina elementos de danza, yoga, natación y más.