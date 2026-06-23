"¡He salvado una gira!”, Miguel Bosé compartió cómo entrenó para volver a los escenarios
Los seguidores de Miguel Bosé quedaron sorprendidos luego de que el cantante revelara cómo entrenó con rutinas de gyrotonic para volver a los escenarios.
Miguel Bosé sorprendió a sus seguidores al compartir un video mostrando el sistema de entrenamiento que le permitió volver a los escenarios tras las complicaciones de salud que enfrentó derivadas de una cirugía de columna. El cantante reveló que para realizar las coreografías de su reciente gira, se sometió a exigentes rutinas de gyrotonic, un método que combina elementos de danza, yoga, natación y más.