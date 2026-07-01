¿Se acabó el pleito? Ernesto Zepeda recibirá el pago de Livia Brito por más de un millón de pesos
Aunque Ernesto Zepeda recibirá en el pago por más de un millón de pesos de Livia Brito, el fotoperiodista no lo considera como una victoria económica.
Tras seis años de litigio, Ernesto Zepeda recibirá en menos de cinco días la indemnización por más de un millón de pesos que un juzgado civil ordenó a Livia Brito pagar como reparación por los daños de la agresión y el robo de su equipo, hechos ocurridos en 2020. Sin embargo, el fotoperiodista explica que el dinero no representa un victoria económica. ¿Aún podría Livia Brito ir a prisión?