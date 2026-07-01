¿Es bueno reírse del dolor que sentimos? La psicóloga Luisa López explicó la importancia del desahogo

¿Por qué nos reímos de lo que más no duele? ¿Es un sistema de defensa? ¿Es una manera de salir adelante? ¡El humor ayuda a controlar las emociones que no queremos ver! La psicóloga clínica Luisa López explicó por qué cuando algo nos duele, en lugar de hablarlo o enfrentarlo, lo convertimos en broma.