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¿Es bueno reírse del dolor que sentimos? La psicóloga Luisa López explicó la importancia del desahogo

¿Sabías que el humor ayuda a controlar las emociones que no queremos ver? Esto explicó la psicóloga Luisa López sobre reírse del dolor. ¡Toma nota y comparte!

¿Por qué nos reímos de lo que más no duele? ¿Es un sistema de defensa? ¿Es una manera de salir adelante? ¡El humor ayuda a controlar las emociones que no queremos ver! La psicóloga clínica Luisa López explicó por qué cuando algo nos duele, en lugar de hablarlo o enfrentarlo, lo convertimos en broma.

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