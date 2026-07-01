¿Es bueno reírse del dolor que sentimos? La psicóloga Luisa López explicó la importancia del desahogo
¿Sabías que el humor ayuda a controlar las emociones que no queremos ver? Esto explicó la psicóloga Luisa López sobre reírse del dolor. ¡Toma nota y comparte!
¿Por qué nos reímos de lo que más no duele? ¿Es un sistema de defensa? ¿Es una manera de salir adelante? ¡El humor ayuda a controlar las emociones que no queremos ver! La psicóloga clínica Luisa López explicó por qué cuando algo nos duele, en lugar de hablarlo o enfrentarlo, lo convertimos en broma.