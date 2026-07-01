"¡Siempre contra mi!”, Alicia Machado estalla y responde a las críticas por asistir al concierto de Carín León
Alicia Machado estalló al convertirse en blanco de críticas por asistir al concierto de Carín León en medio de la tragedia que enfrenta Venezuela por los terremotos.
Entre lágrimas y furia, Alicia Machado estalló tras las críticas que recibió por asistir al concierto de Carín León mientras Venezuela enfrenta la tragedia provocada por los recientes terremotos. Sin embargo, la actriz asegura que su asistencia al evento también tuvo un propósito solidario y envió un firme mensaje a Carín León.