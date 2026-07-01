¿Ninel Conde y Niurka se suben al ring? Esto reveló la actriz cubana
Además de salir en defensa de Ana Bárbara tras la reciente polémica frase, Niurka dejó claro si se subiría al ring con Ninel Conde. ¿Será que lo consiguen?
Tras la contundente frase ‘me la mega pellizcan’, respuesta de Ana Bárbara a los rumores de infidelidad, Niurka salió en su defensa. Por otro lado, la actriz cubana respondió si le gustaría subirse al ring con Ninel Conde. ¡Ojo a lo que reveló del proyecto que Niurka le habría propuesto al ‘Bombón Asesino’!