¿Ninel Conde y Niurka se suben al ring? Esto reveló la actriz cubana

Tras la contundente frase ‘me la mega pellizcan’, respuesta de Ana Bárbara a los rumores de infidelidad, Niurka salió en su defensa. Por otro lado, la actriz cubana respondió si le gustaría subirse al ring con Ninel Conde. ¡Ojo a lo que reveló del proyecto que Niurka le habría propuesto al ‘Bombón Asesino’!