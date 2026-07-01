¡Una millonada! Esta es la cantidad que Livia Brito pagó a Ernesto Zepeda tras perder el juicio

Livia Brito puso punto final al juicio civil que promovió y ganó Ernesto Zepeda por daño moral y material. El abogado de la actriz explicó, en exclusiva, por qué Livia Brito acudió voluntariamente al juzgado para liquidar la reparación del daño a la que fue condenada. ¿Cuánto pagó Livia Brito a Ernesto Zepeda? Aquí los detalles.