Venga La Alegría | Programa 22 de julio 2026 Parte 2 | Le niegan el amparo a Livia Brito, el Sin Palabras y lo mejor de Survivor

Después de que Livia Brito celebrara su cumpleaños, se dio a conocer que será vinculada a proceso por falsedad de declaraciones. ‘El Equipo del Pueblo’ llega a las pantallas de Azteca 7, mira aquí todos los detalles de su presentación oficial en Venga La Alegría. No te pierdas del Sin Palabras y descubre cuál equipo fue el ganador.