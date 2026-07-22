Venga La Alegría | Programa 22 de julio 2026 Parte 2 | Le niegan el amparo a Livia Brito, el Sin Palabras y lo mejor de Survivor
¡Pasa una mañana llena de diversión, con las mejores noticias del espectáculo y disfruta del Sin Palabras, el mejor juego del mundo mundial!
Después de que Livia Brito celebrara su cumpleaños, se dio a conocer que será vinculada a proceso por falsedad de declaraciones. ‘El Equipo del Pueblo’ llega a las pantallas de Azteca 7, mira aquí todos los detalles de su presentación oficial en Venga La Alegría. No te pierdas del Sin Palabras y descubre cuál equipo fue el ganador.