Diego Klein reacciona a los nuevos rumores de romance con Angélica Rivera

Diego Klein se toma con humor los rumores de romance con sus compañeras de reparto cada vez que estrena proyecto y dejó claro que entre él y Angélica Rivera sólo existe una gran admiración. Sin embargo, al encontrarse con la consagrada actriz en un partido de la Selección Mexicana, se alborotaron los rumores de un supuesto romance. ¿Cómo lidia con estos rumores la novia de Diego Klein? Esto contestó el actor.