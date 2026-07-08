Diego Klein reacciona a los nuevos rumores de romance con Angélica Rivera
Luego de que Diego Klein y Angélica Rivera se encontraran en un partido de México durante el Mundial 2026, surgieron nuevos rumores de romance; esto aclaró el actor.
Diego Klein se toma con humor los rumores de romance con sus compañeras de reparto cada vez que estrena proyecto y dejó claro que entre él y Angélica Rivera sólo existe una gran admiración. Sin embargo, al encontrarse con la consagrada actriz en un partido de la Selección Mexicana, se alborotaron los rumores de un supuesto romance. ¿Cómo lidia con estos rumores la novia de Diego Klein? Esto contestó el actor.