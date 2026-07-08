Venga La Alegría | Programa 8 de julio 2026 Parte 1 | La nueva demanda millonaria que enfrentaría Alicia Villarreal, cómo hacer las trenzas de Julián Quiñones y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de julio 2026, parte 1: El abogado de Alicia Villarreal explica por qué podrían embargar a la cantante, Natalia Jiménez compartió una noticia que le cambiará la vida, Victoria Ruffo reveló que sí hablaría de Eugenio Derbez en su serie, Ana Serradilla confirma que no podrá ser madre y la esposa de Alejandro Marcovich revela que los Caifanes no fueron al hospital a ver al guitarrista.

También, un alergólogo explico por qué cada vez hay más diagnósticos de alergias, los experimentos de Inter ¿Neta?, el reportaje de Arturo Islas Allende sobre la nutria marina, la receta de infladitas de maíz, el inquietante nuevo video de Yolanda Andrade y lo que debes saber del GIFF 2026.

Además, el caso de Iván ‘N’ y el asalto a la Parroquia de San Cosme en CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas; cómo hacerse trenzas como Julián Quiñones, el reportaje de Tabata Jalil y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 7 de julio 2026. ¡Venga La Alegría!