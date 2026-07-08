Venga La Alegría | Programa 8 de julio 2026 Parte 2 | Diego Klein reacciona a los nuevos rumores de romance con Angélica Rivera y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de julio 2026, parte 2: Diego Klein reacciona a los nuevos rumores de romance con Angélica Rivera, Cibad Hernández es cuestionado sobre el presunto embarazo de Melenie Carmona, la desgarradora historia de Daniela Parra y las confesiones de las conductoras en El Club de los Corazones Rotos.

También, la segunda Semifinal de El Torneo de la Alegría, Carlos Guerrero anticipó sorpresas rumbo al estreno de Survivor y Mario Girón nos puso a cantar. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!