¡Así reaccionó el novio de Alicia Villarreal a los cuestionamientos por el presunto embarazo de Melenie Carmona!

Respetando en todo momento los derechos de las mujeres, así reaccionó Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, cuando se le cuestionó sobre el presunto embarazo de Melenie Carmona. Por otro lado, confirmó que su romance con la cantante pasa por un gran momento. ¿Alicia Villarreal convive con la familia de Cibad Hernández? Esto contó el creador de contenido.