"¡Les va a impactar y les va a motivar!”, Julio César Chávez habla de la bioserie que prepara su hijo
Además de pronunciarse sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, Julio César Chávez se pronunció sobre la bioserie que prepara su hijo. ¡Aquí los detalles!
Julio César Chávez no suelta la mano de Yolanda Andrade, quien la semana pasada encendió las alarmas al publicar un video en el que reveló haber sufrido una recaída. Por otro lado, ‘El César del Boxeo’ habló de la bioserie que prepara su hijo Julio César Chávez Jr.