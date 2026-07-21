¿Atrapada o atrapado en tu relación? Con el libro ‘Esto no es amor’ podrás tener más claro qué es el amor
Mario Guerra presentó ‘Esto no es amor’, un libro para aquellos que está atrapados en una relación que podría tenerlo todo, menos amor. ¡Toma nota y comparte!
¿Es normal discutir en las relaciones de pareja? ¿Cómo detectar la falta de amor en una relación de pareja? El psicoterapeuta Mario Guerra nos visitó para presentar su libro ‘Esto no es amor’, una obra dirigida a las personas que están atrapadas en relaciones y que no les queda claro qué es el amor. ¡Toma nota y comparte!