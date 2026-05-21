¡Exclusiva! Dorismar presume su nuevo rostro y asegura que exigirá justicia

Dorismar, quien a finales del 2025 se sometió a una cirugía estética luego de que en México fuera víctima de una mala praxis, compartió en exclusiva cómo ha sido su recuperación gracias al trabajo de un médico en Colombia. La conductora aseguró que, aunque no le guarda rencor, llegará hasta las últimas consecuencias legales contra el médico que le desfiguró el rostro.