“Mi mamá es mi mejor amiga": Luis se pone nostálgico en MasterChef 24/7 previo al domingo de eliminación (VIDEO)

Hoy 12 de julio los cocineros del Mundo MasterChef 24/7 enfrentarán un domingo más de eliminación, por lo que muchos, además de haber empacado, también se están despidiendo ante el riesgo de salir de la cocina más famosa de México. Antes de la gala, Luis contó una vez más que su madre es su mejor amiga y por qué el lazo entre ellos es tan fuerte.