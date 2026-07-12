Resumen del viernes 10 de julio: Todo por un lugar en el balcón
Los cocineros enfrentaron retos decisivos para asegurar su permanencia y alejarse del Domingo de Eliminación.
El viernes de salvación estuvo lleno de intensidad en la cocina más famosa de México. Los participantes dejaron todo en cada reto con un solo objetivo: subir al balcón y asegurar una semana más en la competencia. Entre estrategia, técnica y grandes platillos, cada prueba fue clave para evitar el temido Domingo de Eliminación.