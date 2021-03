Eleazar ‘N': Productores tienen propuestas laborales para el actor tras su polémica; Tefi Valenzuela responde.

El nombre de Eleazar ‘N’ se volvió tendencia en las últimas semanas tras darse a conocer su libertad condicional. Fue el pasado 25 de marzo, cuando el actor mexicano abandonó el Reclusorio Norte tras cinco meses de vivir un verdadero calvario.

La polémica se hizo presente desde que el exprotagonista de Atrévete a Soñar abandonó las rejas. Y es que, los productores Juan Osorio y Nicandro Díaz, no descartaron en brindarle una oportunidad laboral.

“Primero hay que tener el papel, no había pasado nada de esto. De ‘Amores verdaderos’ hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos que no lo llevé (...) No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí”, expresó Nicandro desatando una ola de críticas por parte del público mexicano.

Las controversiales propuestas de los productores llegaron hasta los oídos de Elisa Vicedo, quien inició un proceso legal contra el actor Eduardo Carabajal por agresión y abuso sexual desde hace algunos años.

La joven actriz utilizó sus redes sociales para arremeter contra Juan Osorio y Nicandro Díaz a propósito de su apoyo laboral al histrión mexicano.

Conozco a Eleazar, nunca me ha hecho nada, siempre se portó muy bien conmigo, pero eso no quiere decir que esté correcto que un hombre salga y que aparte dos productores se atrevan de decir a menos de dos días que le quieren dar trabajo. Falta que le quieran dar una novela de ‘los violadores’ o de ‘los agresores’

Hablamos EN EXCLUSIVA con Jeanette Karam, víctima de Eleazar “N”, para saber todo lo que pasó con él.

Tefi Valenzuela arremete contras las autoridades mexicanas

Por su parte, Tefi Valenzuela también se manifestó ante el reciente mensaje de Eleazar ‘N’ disculpándose por sus actos de violencia en el pasado.

La modelo peruana utilizó su cuenta de Instagram para escribir un contundente mensaje que dio vuelta por todas las plataformas digitales.

“Buenos días. Yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente. Dios dame paciencia”, escribió la también intérprete de El Perdón.

Hasta el momento se desconoce si Tefi Valenzuela aceptó la reparación del daño por parte de Eleazar ‘N’; sin embargo, el periodista de nota roja Carlos Jiménez expresó en su cuenta de Twitter, que la modelo obtuvo una cuantiosa cantidad de 420 mil pesos en tres pagos diferidos.

