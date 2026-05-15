Eliud González señala de presunto abuso a Ramón Ayala Jr y mostró pruebas ante la corte
Abogados de Ramón Ayala Jr aseguran que los videos difundidos y las acusaciones de abuso son falsas, ya que eran solamente juegos y convivencia donde participaron todos.
Eliud González, exbajista de Ramón Ayala rompió el silencio y contó todo lo que vivió al lado del hijo del cantante, además revela que fue amenazado de privarlo de la vida o dejarlo sin trabajo. Mientras que los abogados en defensa señalan que todo se trató de una convivencia, donde nadie fue forzado.