"¡Podría pisar prisión!”, Emiliano Aguilar enfrenta una nueva denuncia por la hija de Carmen Salinas

El enfrentamiento entre Emiliano Aguilar y María Eugenia Plascencia crece! Ayer, el abogado de la hija de Carmen Salinas, Gerardo Rincón, presentó una nueva denuncia contra el hijo mayor de Pepe Aguilar por presuntas amenazas; además de afirmar que Emiliano Aguilar podría pisar prisión, Gerardo Rincón reveló que buscan apoyo legal en Estados Unidos, pues Emiliano Aguilar tiene pasaporte mexicano y estadounidense.