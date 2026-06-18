"¡Podría pisar prisión!”, Emiliano Aguilar enfrenta una nueva denuncia por la hija de Carmen Salinas
El abogado de la hija de Carmen Salinas reveló que presentó una nueva denuncia contra Emiliano, hijo mayo de Pepe Aguilar, por supuestas fuertes amenazas.
El enfrentamiento entre Emiliano Aguilar y María Eugenia Plascencia crece! Ayer, el abogado de la hija de Carmen Salinas, Gerardo Rincón, presentó una nueva denuncia contra el hijo mayor de Pepe Aguilar por presuntas amenazas; además de afirmar que Emiliano Aguilar podría pisar prisión, Gerardo Rincón reveló que buscan apoyo legal en Estados Unidos, pues Emiliano Aguilar tiene pasaporte mexicano y estadounidense.