“Me caló": Pablo confiesa que no le gustaron los comentarios de su novia Marianela en la visita a MasterChef 24/7

Tras un mes alejados, Pablo se reencontró con Nela, su novia, quien decidió visitarlo en MasterChef 24/7 para ponerle las cartas sobre la mesa y hablar de lo que está pasando por su cercanía con Daniela. Sin embargo, el cocinero no se quedó conforme con esta discusión y piensa que ella tiene ideas equivocadas, no solo de la amistad con su compañera, sino también en la perspectiva que tiene de la competencia y los consejos que le dio para seguir avanzando en la cocina más famosa de México.