“Me caló": Pablo confiesa que no le gustaron los comentarios de su novia Marianela en la visita a MasterChef 24/7
Además de la incómoda plática que tuvieron sobre Daniela, a Pablo le molestaron los consejos que le dio su novia porque considera que está equivocada.
Tras un mes alejados, Pablo se reencontró con Nela, su novia, quien decidió visitarlo en MasterChef 24/7 para ponerle las cartas sobre la mesa y hablar de lo que está pasando por su cercanía con Daniela. Sin embargo, el cocinero no se quedó conforme con esta discusión y piensa que ella tiene ideas equivocadas, no solo de la amistad con su compañera, sino también en la perspectiva que tiene de la competencia y los consejos que le dio para seguir avanzando en la cocina más famosa de México.