Con Peras y Manzanas: el enfermero que canta a los pacientes, el destino del perro que mordió a una niña y más
Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas lo de Humberto, el enfermero del IMSS que alegró a los pacientes con su canto; lo del perro que mordió a una niña será sacrificado y lo del niño de nueve años que fue víctima de fraude a través de una llamada.
