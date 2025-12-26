¿La hija de Rocío Dúrcal “es rara”? Enrique Guzmán confiesa detalles de su amistad con Rocío Dúrcal
Enrique Guzmán recordó a Rocío Dúrcal y reveló detalles sobre su amistad. ¿Mantiene contacto con Shaila, hija de Rocío Dúrcal? Esto confesó Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán compartió en exclusiva para Venga La Alegría si ha visto las películas que filmó y que se han transmitido muy temprano en televisión. Además, recordó a Rocío Dúrcal y reveló detalles sobre su amistad. ¿Mantiene contacto con Shaila, hija de Rocío Dúrcal? Esto confesó Enrique Guzmán.