¡La más motivada! Con este cambio de imagen consiguió el impulso que buscaba para salir adelante
Gracias a El Escuadrón de la Belleza, María Angélica consiguió un cambio de imagen que la motiva a salir adelante con sus hijos. ¡Atrévete a cambiar tu historia!
¡Asombroso! María Angélica se puso en manos de los expertos de El Escuadrón de la Belleza y consiguió un cambio de imagen espectacular, con el que encontró la motivación que necesitaba para salir adelante junto a sus tres hijos. ¡Tú también puedes cambiar tu historia!