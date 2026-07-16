¿Héctor Parra está cerca de obtener su libertad? Esto aclaró Diego Hopster, novio de Daniela Parra
Además de compartir cómo pasó su cumpleaños Héctor Parra, Diego Hopster, novio de su hija Daniela aclaró si está por obtener su libertad. ¡Entérate!
Luego de que varios medios manejaran que Héctor Parra podría obtener su libertad en los próximos días, Diego Hopster, novio de Daniela Parra, aclaró en exclusiva cuál es el estado real del proceso legal. ¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Héctor Parra? Esto compartió el novio de Daniela Parra, quien habló de la cercanía que ha desarrollado con Héctor Parra.