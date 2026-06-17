Bruno Bichir rompe el silencio y aclara el estado de salud de su sobrino José Ángel
Tras el delicado accidente que sufrió José Ángel Bichir al caer de un tercer piso, Bruno Bichir compartió cómo resolvieron la emergencia en familia.
Bruno Bichir comparte cómo vivió la noticia el accidente que sufrió su sobrino José Ángel Bichir tras caer de un tercer piso. ¿Cuál es el estado de salud del actor y cómo resolvieron la emergencia? Esto compartió Bruno Bichir quien anticipó que su sobrino tendría planes de regresar a la actuación.