“Vivimos el ‘modern family’”, Marimar Vega revela cómo logró separarse en buenos términos de ‘El Güero’ Franco
Además de compartir las enseñanzas que le dejó Gonzalo Vega, su hija Marimar explica cómo consiguió una sana relación con su expareja ‘El Güero’ Franco.
Marimar Vega y ‘El Güero’ Franco se han convertido en un ejemplo de separación en buenos términos y la actriz revela que esta forma de ver las relaciones es algo que aprendió en casa. Así recordó Marimar Vega todas las enseñanzas que le dejó su padre Gonzalo Vega en su regreso al teatro con Réquiem.